Xico Sá a Deltan: 'Tomara que juiz de seu caso não combine sentença'

440

Mensagens vazadas revelaram que Moro e Dallagnol trocavam informações sobre procedimentos e decisões em processos, incluindo os que levaram à condenação do presidente Lula (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados ) O jornalista e escritor Xico Sá disse, em tom de ironia, ao deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) que espera que o seu depoimento à Polícia Federal (PF), previsto para a sexta-feira (2/6), não seja julgado por um juiz que combine "sentença". A fala do jornalista é uma referência a atuação do ex-juiz federal, atualmente senador, Sergio Moro e de Dallagnol, ex-procurador da Operação Lava-Jato, durante a operação.









O deputado cassado chegou a acusar o ministro Benedito Gonçalves de votar pela sua inelegibilidade em troca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF)





"Descobri que fui intimado a dar depoimento na condição de investigado pela imprensa. Pior, descobri também a razão da investigação pela imprensa, porque não tive acesso aos autos e não sei qual o juízo que deu a decisão. Pior ainda, ao que tudo indica, trata-se de uma investigação sobre críticas a decisões de um ministro, o que é protegido pela imunidade parlamentar garantida pela Constituição", declarou Dallagnol.





Ao comentar a declaração de Dallagnol, Xico Sá debochou do ex-procurador da Operação Lava-Jato. "Acho q o sr. está falando dos métodos lavajatistas. Tomara, em nome da Lei e do amplo direito de defesa, que o juiz do seu caso jamais combine a sentença com o procurador", disse.

Acho q o sr. está falando dos métodos lavajatistas. Tomara, em nome da Lei e do amplo direito de defesa, que o juiz do seu caso jamais combine a sentença com o procurador %u2014 xico sá (@xicosa) May 31, 2023





A fala do parlamentar remete a suposta atuação conjunta de Moro e Dallagnol na Operação Lava-Jato. Em 2019, o site The Intercept Brasil divulgou uma série de mensagens trocadas , por meio do aplicativo Telegram, entre eles, sobre procedimentos e decisões em processos, incluindo os que levaram à condenação do presidente Lula.





A conduta seria "irregular", uma vez que viola o princípio da parcialidade. Na época, Dallagnol e Moro negaram qualquer irregularidade.