CPMI do 8/1 recebe 320 requerimentos apenas no primeiro dia

Comissão será palco de embates entre o governo e a oposição, que defende uma tese de omissão dos agentes públicos (foto: Pedro França/Agência Senado) Instalada nessa quinta-feira (25/5) a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, recebeu, apenas no primeiro dia, 320 requerimentos. Com a possibilidade de se tornar palco midiático para parlamentares de oposição ao governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que argumentam uma suposta omissão do petista com o intuito de ganhos políticos, os primeiros nomes ligados ao executivo já aparecem como possíveis convocados.









Os autores da convocação foram os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), Aluisio Mendes (Republicanos-MA), Delegado Ramagem (PL-RJ), Marco Feliciano (PL-SP), e os senadores Marcos do Val (Podemos-ES) e Damares Alves (Republicanos-DF). Ao todo, 209 requerimentos dessa natureza foram apresentados.





Outra figura notória que aparece nos pedidos é o General Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que mantinha uma relação de proximidade com o presidente Lula desde seu primeiro mandato. O militar protagonizou o fato que ajudou a acelerar a criação da CPMI, que vinha sendo adiada no Senado.





Dias aparece em imagens do circuito interno do Palácio do Planalto no momento em que vândalos atacaram o prédio durante os atos antidemocráticos. As gravações foram vazadas e ajudaram a alimentar a tese de que membros do governo contribuíram para as depredações. Ele recebeu 11 requerimentos de convocação que ainda precisam ser apreciados pela Comissão.





O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres , também é alvo dos parlamentares. O ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (PL) é investigado no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura os atos antidemocráticos, sob a suspeita de omissão, já que a Polícia Militar do DF (PMDF) era responsável pela segurança da praça dos Três Poderes.