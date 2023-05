Lula fará reunião com Marina e Sônia após centrão 'desidratar' pastas

A proposta, pede a transferência da Agência Nacional de Águas (ANA) para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional; do Cadastro Ambiental Rural para o Ministério da Gestão e a transferência da gestão dos resíduos sólidos para o Ministério das Cidades. Todos sob comando, atualmente, do Meio Ambiente.

Lula deve se encontrar com as duas ministras ainda na manhã de sexta-feira (26/5), no Palácio do Planalto. Devem participar do encontro os ministros Alexandre Padilha das Relações Institucionais, Márcio Macedo (Secretaria-Geral), general Marcos Antonio Amaro (GSI), Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação e Rui Costa, da Casa Civil.





Nesta quinta-feira (25/5), Marina Silva reagiu à aprovação da MP durante a cerimônia de posse do presidente do ICMBio, Mauro Pires. No discurso, a ministra falou em "resistir" à situação e comparou o cenário atual ao de um violinista que permanece tocando em um concerto após as cordas de seu instrumento estourarem e, mesmo assim, encanta a plateia.

O Ministério dos Povos Indígenas também terá mudanças, com a retirada da demarcação de terras sai da pasta e volta para o Ministério da Justiça.