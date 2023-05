Marina Silva faz o 'L' e exalta Lula em cerimônia: 'Democracia venceu'

440

Antes disso, Marina iniciou a fala relembrando nomes de personalidades que lutaram pelo meio ambiente, inclusive o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips, que foram assassinados no Vale do Javari (AM), no ano passado em razão do aumento de violência e da influência das organizações criminosas na região.

Marina protagoniza confrontos com o governo durante a semana (foto: Sergio Lima/AFP)



Segundo ela, "Dom Philips e Bruno sobreviveram. Poderia citar uma lista enorme de pessoas que mesmo não tendo mais seus corpos aqui sobreviveram aos seus legados". E completou: "Esse é o momento das árvores fortes se colocarem na frente para protegerem o que é essencial".



A ministra começou o dia de hoje cumprindo os compromissos da agenda oficial. Da posse do presidente do ICMBio, ela segue para o Almoço do Dia da África. Será o primeiro encontro com o presidente Lula depois da derrota da Medida Provisória que esvaziou os ministérios do Meio Ambiente e o dos Povos Indígenas, na Câmara dos Deputados.



(Com agências)

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (MMAMC), Marina Silva, disse, nesta quinta-feira (25/5), que "a democracia venceu" ao falar do presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Mauro Pires, que tomou posse hoje, escolhido pelo Comitê de Busca."Isso só é possível porque a democracia venceu, só é possível porque na democracia as instituições funcionam, os processos republicanos funcionam. Estamos vivendo um momento difícil, está difícil para todo mundo, mas para alguns pode estar mais difícil", afirmou a ministra, um dia após seguidas derrotas em votações no Congresso.Em seu discurso, ela também elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que não estava presente. "Agradeço ao presidenre Lula por estarmos aqui, inclusive resgatando a origem de como se escolhe o presidente do ICMBio, que é pelo comitê de busca. Só é possível a posse do Mauro por causa do trabalho desse comitê", disse e, em seguida fez "L", sendo ovacionada pela plateia.Nas redes sociais, porém, internautas ironizaram e dissera que a ministra estaria fazendo o "L" de Lira, em referência ao presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL)