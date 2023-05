Bolsonaro reclama de 'perseguição' da Justiça: 'É um esculacho'

440

Jair Bolsonaro afirmou, sem provas, que antes de acabar o seu mandato como Presidente da República, "pessoas importantes" já queriam prendê-lo (foto: MAURO PIMENTEL/AFP) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acredita que é "perseguido pela Justiça". Desde o seu retorno para o Brasil, no dia 30 de março, Bolsonaro já depôs à Polícia Federal (PF) três vezes. O ex-presidente classifica a "perseguição" como um "esculacho".





Em entrevista à Veja, Jair Bolsonaro disse que imaginava que seria "perseguido", mas "não dessa maneira". O ex-presidente acredita que querem prendê-lo para taxá-lo como "ex-presidiário".

"O pessoal está vindo para cima de mim com lupa. Eu esperava perseguição, mas não dessa maneira. Na terça-feira, nem tinha deixado o prédio da PF ainda e a cópia do meu depoimento já estava na televisão. É um esculacho. Todo o meu entorno é monitorado desde 2021. Quebraram os sigilos do coronel Cid para quê? Para chegar a mim", disse.