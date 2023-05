Bolsonaro acredita que não há chances de ser preso

440

Vale lembra que o ex-presidente é alvo de diversos inquéritos (foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acredita que não há motivos para ser preso. Embora não tenha citado o nome, o ex-mandatário ainda disse que para justificarem a sua prisão, ele precisaria ter feito pelo menos 10% do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez.





À Veja, Jair Bolsonaro disse que imaginava que seria "perseguido", mas "não dessa maneira". Ele cita o seu depoimento à Polícia Federal (PF), que foi divulgado pouco depois da oitiva. O ex-presidente ainda alega, sem provas, que antes de acabar o seu mandato "pessoas importantes" queriam prendê-lo.

"Para ter algum motivo que justificasse isso, eu precisaria ter feito pelo menos 10% do que ele fez [Lula]. E eu fiz 0%. Algumas pessoas importantes, não vou dizer os nomes, já diziam antes de acabar o governo que querem me prender. Uma prisão light, apenas para me carimbar com a pecha de ex-presidiário", disse em entrevista.





"O pessoal está vindo para cima de mim com lupa. Eu esperava perseguição, mas não dessa maneira. Na terça-feira, nem tinha deixado o prédio da PF ainda e a cópia do meu depoimento já estava na televisão. É um esculacho. Todo o meu entorno é monitorado desde 2021. Quebraram os sigilos do coronel Cid para quê? Para chegar a mim", completou.