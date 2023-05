PL vai votar majoritariamente contra o arcabouço fiscal, diz Costa Neto

Urgência do arcabouço fiscal deve ser votada nesta quarta-feira (17/5) (foto: PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS)

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, afirmou que grande parte do partido deve votar contra a proposta de arcabouço fiscal. A legenda é hoje o maior partido da Câmara dos Deputados, com 99 cadeiras, sendo também a “casa” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).