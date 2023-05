Costa Neto: 'Michelle é a mulher mais bem avaliada do Brasil'

O presidente do PL também apontou os erros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, falou nesta terça-feira (16/5) sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, investigada pela Polícia Federal.

"É a mulher mais bem avaliada do Brasil, mas não quer mandato", afirmou o político durante uma entrevista exclusiva ao programa "EstúdioI", do canal GloboNews.

O presidente do PL também elencou na entrevista os erros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que lhe custaram a reeleição em 2022

"Bolsonaro teve um erro de comunicação no início do governo, na vacina. E isso custou muito. Se não fosse o erro de comunicação que ele teve, ganharia a eleição no primeiro turno", declarou. Em seguida, o presidente do PL também disse que o ex-presidente cometeu erros "com a mulherada".