Bolsonaro tirou o eleitor de direita do armário, diz Costa Neto

Segundo Valdemar da Costa Neto, a direita que 'saiu do armário' com Bolsonaro 'veio para ficar' (foto: Globonews/Reprodução) O Partido Liberal (PL) ainda não pensa em outra pessoa para concorrer ao Palácio do Planalto em 2026 além de Jair Bolsonaro (PL). Segundo Valdemar da Costa Neto, em entrevista à GloboNews, nesta terça-feira (16/5), o líder da direita deveria ter derrotado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda no primeiro turno, mas perdeu devido a erros de comunicação.









Para o presidente do PL, a popularidade de Bolsonaro cativou o eleitorado que o considerou como “O cara”. “Quando ele chegava nos aeroportos durante a eleição e o pessoal gritava ‘mito, mito’, isso dava uma inveja na gente. Há quanto tempo não víamos um presidente passar por isso? Ele trouxe esse pessoal, que veio pra ficar”, continuou.





Atualmente, um inquérito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ameaça a elegibilidade de Bolsonaro para as eleições dos próximos 8 anos. O ex-presidente é investigado por uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, quando fez uma série de ataques ao processo eleitoral e às urnas eletrônicas.





A ação é a mais avançada na Justiça Eleitoral , e apura o uso da estrutura do governo para atacar as eleições, já que o encontro foi transmitido em rede nacional. O processo está pronto para receber o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves.