Costa Neto sobre PL: 'Temos deputados que não sobrevivem sem o governo'

Presidente do PL afirmou que se precisarem, deputados são liberados para votarem com o Governo Lula (foto: GloboNews/Reprodução) O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, afirmou que uma parte dos deputados do partido dependem exclusivamente do governo. A legenda possui o maior número de cadeiras na Câmara dos Deputados, com 99 parlamentares, e faz forte oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).









O presidente do partido também afirmou que em matérias que não sejam ideológicas, os parlamentares são liberados para votar. “Quando for matérias ideológicas, eles vão votar com a gente, porque são de direita. Agora, quando for matérias de interesse da área deles, eles podem ser liberados”, continuou





Na noite de sexta-feira (12/5), o deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) postou uma foto ao lado de Lula , do senador e ministro da Educação, Camilo Santana, do governador do Ceará, Elmano Freitas, e do líder do Governo na Câmara, deputado Zé Guimarães (PT-CE). A ímagem irritou os bolsonaristas.





“É uma honra recepcionar o presidente Lula em Juazeiro do Norte, ao lado do Senador e Ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Ceará, Elmano Freitas, e o líder do Governo na Câmara, deputado Zé Guimarães. Estamos ansiosos para discutir ideias e soluções para o desenvolvimento do nosso estado. Juntos, podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos”, escreveu Yury do Paredão na legenda da foto.





O líder da oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ), no entanto, afirmou que o parlamentar não será expulso do partido , mas deve ser isolado dos demais correligionários.