Dino: governo vai fiscalizar novos preços da Petrobras para o consumidor

Ministro Flávio Dino informou que determinou ações de fiscalização nos preços da Petrobras (foto: CARL DE SOUZA/AFP)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou ações em todo o Brasil para fiscalizar se a mudança na política de preços da Petrobras vai efetivamente chegar aos consumidores.













Estou determinando à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça ações coordenadas nacionalmente para fiscalizar o benefício efetivo aos consumidores. https://t.co/k6zxKRAiKT %u2014 Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) May 16, 2023

A declaração ocorreu em resposta à postagem da página do Governo do Brasil comemorando a queda do preço da gasolina e outros derivados do petróleo.









Leia: Gás de cozinha cairá 21%, e gasolina e diesel, 12%, anuncia Petrobras

“A notícia que os brasileiros e as brasileiras esperaram por tanto tempo finalmente chegou! A Petrobras anunciou hoje que o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha vai baixar nos postos de todo o país. ”, diz a thread.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou hoje que a empresa acabou com a política que atrelava o preço dos combustíveis à volatilidade do dólar. Segundo ele, as reduções nas distribuidoras serão de R$ 0,40/litro na gasolina A, R$ 0,44/litro no diesel A e -R$ 8,97 por botijão de 13kg de gás de cozinha.