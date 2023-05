Deputado do PL tira foto com Lula e irrita bolsonaristas

Deputado Yury do Paredão aparece sorridente segurando a mão do presidente Lula (foto: Reprodução/Instagram)

Críticas

O deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) publicou, na noite dessa sexta-feira (12/5), uma foto ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do senador e ministro da Educação, Camilo Santana, do governador do Ceará, Elmano Freitas, e do líder do Governo na Câmara, deputado Zé Guimarães (PT-CE). A publicação, contudo, irritou outros parlamentares bolsonaristas e eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).“É uma honra recepcionar o presidente Lula em Juazeiro do Norte, ao lado do Senador e Ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Ceará, Elmano Freitas, e o líder do Governo na Câmara, deputado Zé Guimarães. Estamos ansiosos para discutir ideias e soluções para o desenvolvimento do nosso estado. Juntos, podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos”, escreveu Yury do Paredão na legenda da foto.A publicação no Instagram já conta com mais de 2,6 mil comentários — boa parte de apoiadores de Bolsonaro pedindo que o deputado deixe a legenda, informando que deixará de acompanhá-lo nas redes sociais e exprimindo arrependimento por ter votado em Yury.O deputado André Fernandes (PL-CE) criticou o conterrâneo, sem citar seu nome, pedindo até a expulsão de Yury da legenda. “Deputado do PL que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil em foto tem que ser expulso imediatamente do partido. Quem tem 'honra' em receber Lula, não tem honra para permanecer no nosso partido”, escreveu.