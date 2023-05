Médicos bolsonaristas debocham de Marina Silva: 'Que os vírus estejam bem'

Profissionais de saúde usaram grupo de médicos no WhatsApp para comentar sobre estado de saúde da ministra Marina Silva (foto: Lula Marques/Agência Brasil - Portal ContilNet)

Três médicos do Acre debocharam do quadro de saúde da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que foi internada na madrugada de sábado (6/5) no Instituto do Coração (InCor), na capital paulista, com quadro de COVID-19 e sinusite. Novo boletim médico, divulgado neste domingo (7/5), informa que a “condição clínica mantém-se estável e com boa evolução”.