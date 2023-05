Vídeo: Deputado de MG é feito refém durante assalto, em BH

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por %uD83D%uDEA8Delegado Christiano Xavier (@chrisdelega) O deputado estadual Delegado Christiano Xavier (PSD) compartilhou um relato nas redes sociais que neste domingo (7/5) foi vítima de um assalto dentro da própria casa, no Bairro Jaraguá, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O parlamentar contou que foi agredido por três “indivíduos armados” e feito de refém. Os bandidos roubaram o celular, a chave do carro e os documentos do parlamentar.









Deputado Delegado Christiano Xavier (PSD) mostrou que ficou 'todo esfolado' depois do assalto (foto: Reprodução/Instagram)

Na legenda, o deputado reforçou a mensagem do vídeo e informou que as polícias Civil e Militar estavam no local "prestando todo apoio” a ele.