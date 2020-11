Candidato a prefeito é mantido refém em assalto em Cascalho Rico

Carro abandonado pelos ladrões era roubado (foto: Vinícius Lemos/Divulgação) candidato à Prefeitura de Cascalho Rico, no Triângulo Mineiro, José Borges (PSD), foi mantido refém com a família durante um assalto em sua fazenda. Os ladrões armados procuravam “dinheiro de campanha” segundo o que foi dito por testemunhas. O neto de 2 anos do candidato estava entre os reféns, além de um vereador do município. Buscas ainda são feitas pela Polícia Militar (PM) para tentar encontrar o grupo de bandidos. à Prefeitura de, no Triângulo Mineiro,(PSD), foi mantidocom a família durante umem sua fazenda. Os ladrões armados procuravam “” segundo o que foi dito por testemunhas. O neto de 2 anos do candidato estava entre os reféns, além de umdo município. Buscas ainda são feitas pela Polícia Militar (PM) para tentar encontrar o grupo de bandidos.









Armados, os ladrões mantiveram os reféns dentro da sede da fazenda enquanto procuravam o suposto dinheiro. A quadrilha ficou no local por cerca de 30 minutos e nesse tempo fez pelo menos mais cinco pessoas reféns. Todos que chegaram à fazenda eram abordados e, ao todo, dez pessoas ficaram sob a ameaça do bando. Borges e a filha foram agredidos cm chutes e tapas. Testemunhas ainda disseram que, como os ladrões não encontravam o dinheiro, a criança sofreu ameaças.





Porém, antes de ter o celular tomado, a filha de Borges conseguiu avisar o irmão do assalto. A PM foi chamada e com a chegada dos primeiros militares, os cinco ladrões fugiram da sede da fazenda pela mata aos fundos do imóvel. Eles deixaram um carro para trás e roubaram objetos pessoais das vítimas.





Buscas

Foram mobilizados policiais de Cascalho Rico, Estrela do Sul e Araguari, além de homens e o helicóptero de Uberlândia. A procura entrou pela noite, mas até amanhã desta sexta-feira (13) ninguém havia sido preso. Durante os levantamentos, mais um veículo foi encontrado abandonado nas proximidades da fazenda.





O carro usado pela quadrilha para chegar na propriedade de José Borges tinha sido roubado em Uberlândia dias antes. As placas do veículo foram trocadas para não chamar a atenção.





José Borges nem as demais vítimas quiseram conceder entrevista. Neste momento a Polícia Militar não quis vincular o roubo a um crime político.