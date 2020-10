Candidato a prefeito de Passos é preso após fugir da PM e atropelar militar

Candidato a prefeito de Passos é preso após fugir da PM e atropelar militarhttps://t.co/qiJ1qkbwU6 pic.twitter.com/v1VzQySbsF — Estado de Minas (@em_com) October 30, 2020

O candidato a, Dr. Aquiles Grintaci Vasconcelles (Avante), de, no Sudoeste do Estado, foiapós fugir de abordagem dae atropelar um militar na madrugada desta sexta-feira (30).O caso aconteceu depois que o político tentou entrarno debate na

De acordo com a Polícia Militar, o detector de metais impediu a entrada de Aquiles na Câmara Municipal e ele teria entregado a arma a um de seus assessores. A PM foi acionada e, quando os militares chegaram ao local, Aquiles desobedeceu a ordem de parada, entrou no veículo e fugiu em alta velocidade.

A PM seguiu o suspeito, que entrou em uma estrada próxima a uma usina de açúcar com faróis apagados e retornou pela contramão, “Colocando em risco a sua segurança e dos demais usuários da via, passando por faixas de pedestres, pontos de embarque e desembarque de passageiros, desrespeitando a sinalização de trânsito”, diz trecho do boletim de ocorrência.

Político só foi preso após atingir uma casa em Passos (foto: Rede Sociais)

Na sequência, a PM parou a viatura no meio da rua paraAquiles. “Tendo o veículo suspeito forçado a passagem entre a viatura policial e o meio fio, quando secom a viatura e uma árvore”, completa.

Segundo a PM, nesse momento dois sargentos desceram da viatura e deram nova ordem de parada. “Tendo ele investido seu veículo, em marcha a ré, contra a viatura policial, manobrando diversas vezes à frente e em marcha ré, colocando em risco a vida e a segurança dos policiais”, diz.

Aquiles estava em um carro de luxo blindado (foto: Redes Sociais)

De acordo com a polícia, um dos militares ficou preso entre o carro e a viatura e sofreu umana costela. Em seguida, os policiais atiraram nos pneus do carro de Aquiles. Mesmo com os pneus estourados, o político teria insistido na fuga, mas atingiu uma casa, no bairro Recanto da Harmonia, e acabou sendo preso. “Ressalta-se que o veículo de Aquiles possui blindagem”, afirma.

No carro do político, os militares encontraram uma porção de cocaína no banco traseiro e mais de R$ 400 reais. A Perícia da Polícia Civil esteve no local e encontrou uma porção de maconha. Os materiais e o veículo foram apreendidos.

Perícia encontrou drogas e dinheiro no carro do político (foto: Redes Sociais)

Os envolvidos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, Aquiles foi preso pelos crimes de dano ao patrimônio público, resistência, desacato, direção perigosa, lesão corporal e porte de arma de fogo. “Destaca-se que a Polícia Civil de Minas Gerais realizou oitivas e perícias técnicas de local e eficiência da arma de fogo, as quais auxiliaram na ratificação do flagrante delito. Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o indivíduo foi conduzido ao sistema prisional”, explica Marcos Pimenta, delegado regional.

A defesa do candidato preferiu não se manifestar e o partido Avante informou que está apurando os fatos.