Governo se solidariza com Embaixador português após assalto no Rio

Após o Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro ser assaltado na madrugada deste sábado, 30, o governo brasileiro expressou solidariedade ao Cônsul-Geral de Portugal na cidade, Embaixador Luiz Gaspar da Silva, à sua família e às demais pessoas afetadas.



Em nota, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que está na Itália na reunião do G-20, disse que telefonou para o Embaixador Luiz Gaspar da Silva e garantiu-lhe o máximo empenho das autoridades brasileiras na investigação. "O Ministério das Relações Exteriores acompanha o tema com atenção, auxiliando as investigações, e mantém contato com a Embaixada e os consulados de Portugal para oferecer o apoio cabível", diz.



Além disso, o governo brasileiro está seguindo as obrigações elencadas na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, sobretudo a de garantir a segurança de Embaixadas e Repartições Consulares instaladas em território nacional.