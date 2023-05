'É impossível Bolsonaro ficar inelegível', diz presidente do PL

440

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, concorda com a tese de que Bolsonaro seria um melhor cabo eleitoral do que candidato, caso fique inelegível para as próximas eleições. Em entrevista a GloboNews, nesta terça-feira (16/5), ele afirmou que a opção é interessante, pois não carrega a rejeição do ex-presidente.









Por outro lado, Costa Neto acredita que é impossível Bolsonaro ficar inelegível , mas caso venha acontecer o presidente do PL listou uma série de nomes que podem concorrer às eleições de 2026. “Tem o Flávio Bolsonaro, o Eduardo, o Tarcísio. Nós temos muita gente boa”, disse.





Ele ainda elencou a possibilidade da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro concorrer, apesar dela não querer um mandato. “ É a mulher mais bem avaliada do Brasil ”, disse.





Um inquérito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ameaça a elegibilidade de Bolsonaro para as eleições dos próximos 8 anos. O ex-presidente é investigado por uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, onde ele atacou as eleições. O tribunal apura o uso da máquina pública no caso, já que o encontro foi transmitido em rede nacional.