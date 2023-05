Costa Neto: 'Achei que Bolsonaro fosse morrer depois de perder para Lula'

440

Costa Neto afirmou ainda que parte dos deputados do PL dependem exclusivamente do governo (foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, revelou nesta terça-feira (16/5) que ficou preocupado com a saúde do ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL) depois que ele foi derrotado nas urnas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022.

“Ele ficou quebrado. De tal maneira, abatido, que eu pensei que ele fosse morrer na primeira semana depois do segundo turno”, disse Costa Neto durante uma entrevista exclusiva ao programa "EstúdioI", do canal GloboNews.

Erros de Bolsonaro custaram a reeleição

O presidente do PL também elencou na entrevista os erros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que lhe custaram a reeleição em 2022





"Temos deputados que não sobrevivem sem o governo"