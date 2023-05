Dino rebate Marinho e diz que 'truculência' é 'tentativa de golpe'

O ministro da Justiça, Flávio Dino, rebateu o senador Rogério Marinho (PL-RN), que afirmou que o ministro respondia a alguns questionamentos, durante audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado, de forma 'truculenta'. Na ocasião, Marinho também disse que "defende a pacificação".





Dino rebateu a fala do senador, dando 'exemplos' do que seria truculência citando os atos golpistas de 8 de janeiro, a suposta interferência da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, entre outros casos.









Ao responder o senador, Dino afirmou que o governo deseja a paz e citou diversos ocasiões em que o atual governo sofreu agressões.





"Nós fomos agredidos. O senhor falou de truculência. Não existiu truculência maior do que o que fizeram conosco. Nós ganhamos a eleição e o que fizeram? No dia da eleição tentaram fraudar a eleição, depois interromperam estradas, cercaram quartéis defendendo golpe de Estado. Depois no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente Lula, tentaram quebrar Brasília, invadir a sede da Polícia Federal. Isso é truculência", rebateu o ministro.

Flávio Dino durante a Comissão de Segurança Pública do Senado, nessa terça-feira (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)





Na sequência, Dino afirmou que por defender a pacificação, ele precisa atuar para "cumprir a lei", sendo necessário punir àqueles que cometeram vandalismo.





"Parem de atacar a democracia. Na hora que os senhores de fato condenarem essas truculências de que nós fomos vítimas, com certeza se abrirá um espaço para o diálogo. Agora, nós não podemos de fato deixar de exercer nossas atribuições porque a pacificação pressupõe o cumprimento da lei. Se alguém tentou explodir uma bomba, se alguém tramou um golpe de estado, tem que ser punido", ressaltou.