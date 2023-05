Nikolas sobre CPI dos atos golpistas: 'Vamos pra cima'

Nikolas Ferreira comemorou sua indicação para suplente na CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro (foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados)



O Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, definiu seus representantes para a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Serão eles: Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, André Fernandes, do Ceará, Delegado Ramagem, do Rio de Janeiro.





Confira a distribuição de vagas por partido:





Câmara

PL: 3 vagas

PT- PCdoB-PV: 2 vagas

PSOL-Rede: 1 vaga

União Brasil: 1 vaga

PP: 1 vaga

PSDB-Cidadania: 1 vaga

PDT: 1 vaga

MDB: 1 vaga

PSD: 1 vaga

Republicanos: 1 vaga

PSB, Avante, Solidariedade, Patriota, Podemos e Novo: sistema de rodízio





Senado

MDB: 2 vagas

União Brasil: 2 vagas

Republicanos: 2 vagas

Podemos: 1 vaga

PSDB: 1 vaga

PSD: 2 vagas

PT: 1 vaga

PSB: 1 vaga

PL: 3 vagas

PP: 1 vaga

PDT, Rede e Novo: sistema de rodízio