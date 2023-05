Janones sobre denúncia de Bolsonaro: 'Magoadinho por chamá-lo de assassino'

Também nesta segunda, Janones publicou outro tweet tendo Bolsonaro como alvo. No caso, ele postou uma foto em que o ex-presidente aparece segurando um cartaz com os dizeres "Me chama de corrupto, porra". Na publicação, o deputado escreve: "O capitão tá pedindo, pessoal. Bora subir: 'Corrupto, porra'".

Bolsonaro apresentou uma denúncia formal contra Janones, em que o acusa de calúnia e injúria. Em agosto do ano passado, o parlamentar publicou em suas redes uma imagem na qual o então candidato à reeleição aparece atrás das grades, junto com a palavra "assassino".

Janones fazia alusão às pessoas que morreram na pandemia da COVID-19 no Brasil. O então presidente foi alvo de várias críticas em um período no qual quase 700 mil pessoas morreram por causa do vírus no país.