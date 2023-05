Gabriel Azevedo e Pacheco se reúnem para tratar sobre ônibus de BH

Encontro entre parlamentares aconteceu em Brasília nesta quinta-feira (foto: Pedro Gontijo / Senado Federal) O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), se reuniu nesta quinta-feira (4/5) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para tratar sobre possível aporte de verba da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) para o transporte público municipal.









Após o encontro, Pacheco afirmou que o PL está na Comissão de Serviços de Infraestrutura e que deve ser aprovado pelos parlamentares que a integram já na próxima semana, quando poderá ir a plenário.





Azevedo também ressaltou boas expectativas com a tramitação do projeto no Congresso Nacional e disse que já conta com o aval do senador paraibano Veneziano Vital do Rego (MDB), que disse que vai anunciar o protocolo do PL já para esta quinta.





“O projeto foi despachado como terminativo na Comissão de Infraestrutura, sob relatoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). O próximo passo é apresentar o relatório e o PL ser votado na comissão. Vai para a Câmara e, não tendo emenda, está aprovado", disse o vereador belo-horizontino.





Ônibus em BH





O PL 3278/2021 é apontado tanto pelo Legislativo como pelo Executivo belo-horizontinos como um dos artifícios que pode ajudar no custeio do transporte da capital mineira e reduzir a passagem dos coletivos, que aumentou 33,3% desde o 23 de abril, saindo de R$ 4,50 para R$ 6.









Após duas reuniões entre Fuad e Gabriel com poucos avanços relacionados à aprovação de um PL da prefeitura para subsídio às empresas de ônibus, os dois líderes dos poderes da capital mineira chegaram a um acordo na quarta-feira (3/5) para fazer novo acordo de transporte na cidade e anunciar também a viagem à Brasília para negociar o aporte federal aos municípios. Paralelamente, corre na Câmara um Projeto de Resolução que pretende anular o decreto que aumentou a tarifa em BH.