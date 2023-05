Hasselmann faz novo vídeo após PF na casa de Bolsonaro: 'Toc toc toc'

A ex-deputada federal Joice Hasselmann regravou a sua "famosa" fala 'toc, toc, toc' que repercutiu nas redes sociais, nessa quarta-feira (3/5), após a operação da Polícia Federal (PF) na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O vídeo famoso da a ex-parlamentar foi gravado durante uma sessão na tribuna da Câmara dos Deputados, no ano passado. No entanto, ontem ela regravou a fala e contextualizou com os fatos recentes.









No vídeo, Hasselmann que é ex-aliada do presidente , disse que o ex-presidente troca de celular de dois em dois meses. "para não guardar provas contra si mesmo, desde que assumiu a Presidência foi assim". Ela ainda afirma que alguns aparelhos foram jogados no mar.









Hasselmann é ex-aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais)

"O caso é grave, asqueroso, mas é só a pontinha do iceberg. Anotem aí, Bolsonaro vai ouvir muitas e muitas vezes o 'toc, toc, toc' da Polícia Federal, até ser colocado na caixinha com grades, onde merece estar.", finaliza o vídeo.

Hasselmann, em meio a críticas sobre a condução da pandemia da COVID-19, rompeu a relação com Bolsonaro





Operação contra Bolsonaro