Leite condensado de Bolsonaro: vizinhos 'confessam' personalização

Já conhecido doce predileto de Bolsonaro estava dentro de uma cesta de café da manhã (foto: Redes Sociais / Reprodução) O leite condensado personalizado com o rosto de Jair Bolsonaro (PL) foi idealizado por vizinhos do ex-presidente, novo morador do Condomínio Solar de Brasília, localizado na Asa Sul. O já conhecido doce predileto de Bolsonaro estava dentro de uma cesta de café da manhã, oferecida pelos moradores do residencial, ao ex-casal presidencial como uma maneira de “boas-vindas”.













No entanto, em uma página intitulada “Senadora Michelle Bolsonaro”, uma mulher se identificou como uma das pessoas que participou da entrega do café da manhã e afirmou que as latas foram feitas manualmente pelos vizinhos. “Esse rótulo foi idealizado pelos vizinhos patriotas, que organizaram com muito carinho todo o evento!! Fizemos as latas manualmente, uma por uma, para presentear todos os convidados e a família Bolsonaro! Eles amaram!!”, escreveu a seguidora da página.





Além da lata de leite condensado, Jair e Michelle também receberam uma cesta de café da manhã recheada com doces e bolos. Em um de seus stories mostrando os presentes, a ex-primeira dama marcou as redes sociais da conhecida confeitaria brasiliense, Maria Amélia Doces.





No perfil do empreendimento, que possui loja na Asa Sul, área nobre de Brasília, há a informação de que a fábrica está instalada dentro do condomínio para onde a família Bolsonaro se mudou.

Doce preferido

Curiosamente, em 2020, o governo Bolsonaro gastou mais de R$ 15 milhões, de R$ 1,8 bilhão em compras de alimentos, com leite condensado. A informação foi divulgada no início de 2021 e, além de receber críticas, o governo de Bolsonaro foi motivo de piada nas redes sociais.

Na época, ao comentar sobre a denúncia de que o governo gastou 20% a mais que em 2019, Bolsonaro mandou a imprensa para a “puta que pariu”.