Leite condensado de Bolsonaro: Nestlé se posiciona

"A Nestlé esclarece que não realizou ação de personalização e envio das latas de Leite Moça. A embalagem original e a identidade visual do produto foram usadas de forma indevida por terceiros", apontou a empresa por meio de nota.

O posicionamento ocorre após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) postar em suas redes sociais uma reprodução da lata do produto escrito "Nosso eterno presidente desde 2019", além de outras alterações, como a imagem do político em vez da tradicional mulher que ilustra o produto original e um local com o slogan "Pátria, família e liberdade".