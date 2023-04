Alckmin bloqueia Eduardo Bolsonaro no Twitter

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postou um print que mostra que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) bloqueou a conta dele no Twitter (foto: Twitter/Eduardo Bolsonaro) O vice-presidente Geraldo Alckmin bloqueou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Twitter, nesta segunda-feira (24/4). A informação foi publicada pelo próprio parlamentar na rede social. A ação ocorreu em meio a publicações de Eduardo sobre os atentados de 8 de janeiro.

Desde que surgiram imagens do ex-ministro Gonçalves Dias, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), dentro do Palácio do Planalto no dia dos ataques, a oposição tenta ligar o governo atual com os atos extremistas. Após algumas publicações sobre o tema voltadas para Alckmin, o vice-presidente decidiu pelo bloqueio.









No entanto, no mesmo dia, diversos profissionais de imprensa foram agredidos, tiveram seus pertences roubados e foram intimidados. Sobre a presença do ministro, ele deixou o cargo na semana passada, após pedir demissão.





Além de GDias, o major do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira, lotado no GSI desde a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aparece dando água para manifestantes. Outros militares que acompanhavam o ex-presidente em viagens também foram flagrados circulando no prédio sem reagir aos ataques.