Bolsonaro ganha lata de leite condensado personalizada

Latas com rótulos semelhantes aos do tradicional Leite Moça, da Nestlé (foto: Reprodução/ Instagram)

O ex- presidente Jair Bolsonaro ganhou um leite condensado personalizado neste domingo (23/4). Uma publicação compartilhada pela ex- primeira dama, Michelle Bolsonaro, mostra um rótulo da lata do produto escrito "Nosso eterno presidente desde 2019".