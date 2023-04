Michelle Bolsonaro sobre joias: 'O que eu tenho a ver com isso'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em entrevista na noite de terça (26/4), “desconversou” quando foi questionada sobre um pacote de joias sauditas que teria recebido em mãos. Ela afirmou que estão ligando-a ao pacote de joias masculinas do primeiro caso, aquelas que foram apreendidas pela Receita Federal e que, segundo ela, realmente não sabia sobre. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em entrevista na noite de terça (26/4), “desconversou” quando foi questionada sobre um pacote de joias sauditas que teria recebido em mãos. Ela afirmou que estão ligando-a ao pacote de joias masculinas do primeiro caso, aquelas que foram apreendidas pela Receita Federal e que, segundo ela, realmente não sabia sobre.





Michelle Bolsonaro ainda ironizou a notícia de que ela teria recebido joias em mãos. “Tem que noticiar corretamente”, disse.









Por outro lado, Michelle acabou admitindo que esteve em posse do segundo pacote , mas afirmou que eles entraram legalmente no país. “Foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Eu não (recebi em mãos). Ela (a caixa de joias) estava no Alvorada. Ela é passada pela administração. Eu morava onde? No Alvorada", disse.





Nas redes sociais, as declarações da ex-primeira-dama não convenceram. “Michelle Bolsonaro vai ter que ensaiar muito melhor essa resposta”, disse o âncora da CBN Brasília, Brunno Melo, pelo twitter.





Já outra usuária disse que Michelle é cínica e mentirosa. “Se chegou na alvorada, ela morava lá e recebeu em mãos Michelle Bolsonaro aprendeu ou ensinou (mentir) a Bolsonaro”, disse.

Depoimento de servidora a PF

Michelle acabou admitindo que esteve em posse das joias sauditas (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

A nova ligação entre as joias sauditas e Michelle Bolsonaro foi revelada por uma funcionária do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH) que atuava no setor durante a gestão Bolsonaro. No depoimento, a mulher afirmou à Polícia Federal, que a então primeira-dama recebeu os itens em 29 de novembro de 2022.





O pacote em questão entrou ilegalmente no Brasil em outubro de 2021, com a comitiva do então ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque. Nele continham cinco itens: um relógio da marca Chopard, uma caneta, um anel, um par de abotoaduras e um rosário, confeccionados em ouro com diamantes e com valor estimado em US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões).