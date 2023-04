Nikolas Ferreira: 'Apoiaremos também a CPI do MST'

O deputado federal Nikolas Ferreira se referiu aos membros do MST como terroristas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), afirmou, nesta sexta-feira (21/4), que apoiará a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as invasões de terras pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). O parlamentar disse ainda que o governo ‘alimenta terroristas que não consegue controlar’.





“O ministro do Lula condenou a invasão de terras produtivas pelo MST e mesmo com o governo cedendo cargos em vários estados, pediram mais verba. Agora o governo teme desgaste. Em resumo, alimentaram terroristas que nem eles conseguem controlar. Apoiaremos também a CPI do MST”, afirmou em uma postagem nas redes sociais.

Sem citar nomes, o parlamentar estava se referindo ao ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que na terça-feira (18/4), condenou “veementemente qualquer invasão de terras produtivas.”





“Não é a melhor forma de lutar por qualquer coisa. Condeno veementemente qualquer atitude que possa atrapalhar a produção. Acho que nós temos outros instrumentos melhores e mais efetivos, inclusive para as bandeiras que possam ser levantadas, para a conquista desses interesses”, disse Padilha em entrevista na Câmara dos Deputados.





Na ocasião, o ministro foi perguntado sobre a invasão do MST a terras da Embrapa Semiárido, em Petrolina, Pernambuco.





No chamado “abril vermelho”, o MST intensificou a defesa da reforma agrária e invadiu fazendas e sedes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em alguns estados . O governo teme desgaste por causa dessas invasões.