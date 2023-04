Manifestantes do MST protestam na sede do Incra em BH

Os manifestantes chegaram à sede do Incra por volta das 07h desta segunda-feira (17) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Uma manifestação de integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) está ocorrendo nesta segunda-feira (17), em frente à sede do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Uma manifestação de integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) está ocorrendo nesta segunda-feira (17), em frente à sede do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).





De acordo Wagner Vieira, membro da diretoria estadual do MST, a reivindicação principal do movimento é a reestruturação da superintendência do Incra, cujos componentes foram indicados no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).









Vieira também confirmou que é preciso contemplar novos assentamentos de terra.









Leia: MST: Líder anuncia 'ocupações de terra' em todo o Brasil "Nós estamos pautando a necessidade de voltar a ter as políticas públicas que deem mais sustentação para a reforma agrária. Desde créditos variados, que a gente tinha antes e também a necessidade de novos assentamentos", completou.





Ainda de acordo com o MST, participam da manifestação cerca de 300 pessoas. O Incra informou ao Estado de Minas que calcula a presença em torno de apenas 80. A tendência é que os manifestantes permaneçam durante o restante do dia enquanto aguardam um parecer da reunião entre o MST e o Incra, que já está ocorrendo.