Mulher é assassinada com foice em acampamento do MST

Assentamento onde aconteceu o assassinato (foto: Reprodução/MST) Uma mulher de 41 anos foi assassinada em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), localizado na Avenida José Gabriel de Rezende, Nº 1717, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (24/6). De acordo com boletim registrado pela Polícia Militar (PM), a vítima teria um relacionamento amoroso com o autor. Até o momento, o suspeito não foi preso.









As informações repassadas por moradores do assentamento à corporação indicam que o homem teria pegado uma foice e golpeado a mulher. Ainda segundo as testemunhas, após o crime, o homem deixou a arma próximo ao local do assassinato e fugiu.

Quando a corporação foi acionada a vítima já tinha sido levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Joaquim de Bicas. No local os militares foram informados que a mulher morreu por causa dos ferimentos. Ela apresentava cortes profundos no braço direito, costas e região cervical, do lado direito.

A perícia compareceu ao local para recolher a arma utilizada no crime. A PM continua trabalhando para localizar o suspeito.



