Nikolas critica Pacheco por adiar instalação da CPMI do 8 de janeiro

Essa é a segunda vez que a sessão no Congresso é adiada (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por adiar a sessão conjunta desta terça-feira (18/4), que entre outras demandas iria instalar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Parlamentares da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendem a tese de que houve omissão da gestão do petista durante a invasão às sedes dos Três Poderes.









Já a oposição afirma que essa obstrução é uma estratégia dos aliados do governo para tentar negociar a retirada de assinaturas da CPMI. Nikolas afirma que Pacheco cedeu à pressão da esquerda. “Que vergonha… não sei se algo na vida vale mais do que sua honra”, disse o deputado mineiro.

Pacheco cede pra esquerda e adia pra mais uma semana. Que vergonha... não sei se algo na vida vale mais do que sua honra. %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 18, 2023





Em outra publicação, Nikolas afirmou que a CPMI possui assinaturas e que a abertura da sessão é constitucional e regimental. “ Por que a esquerda não quer? O medo precede a culpa ”, ressaltou Nikolas.

Há assinaturas, tem quórum, é constitucional e regimental a abertura da sessão. Por que a esquerda não quer? O medo precede a culpa. %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 18, 2023





Segundo o UOL, na realidade, uma investigação não preocupa os governistas, que minimizam o desgaste para Lula se a CPMI chegar a ser instalada. Por outro lado, ainda não existe uma estratégia clara para evitar que a comissão seja instalada. O medo é que a CPMI trave propostas prioritárias do Governo e que dê “palanque” para a oposição.

Outros bolsonaristas também criticam

Segundo a oposição, a CPMI possui assinaturas suficientes para ser instalada e com a sessão no congresso a leitura seria "automática". O requerimento possui assinatura de 192 deputados (mínimo de 171) e de 35 senadores (mínimo de 27). Outros deputados criticam o presidente do Senado.





Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirma que a oposição possui todos os requisitos para a abertura da CPMI, segundo manda a lei, mas Pacheco “decidiu ouvir o governo Lula e adiou pela segunda vez a sessão que abriria a CPMI”.

Tínhamos todos os requisitos para abertura da CPMI 8J, assim como quorum para abrir sessão do Congresso, segundo MANDA A LEI.



Porém, o Presidente do Senado @rodrigopacheco decidiu ouvir o governo Lula e adiou PELA 2ª VEZ a sessão que abriria a CPMI 8J. pic.twitter.com/Su6F6tVJrn %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) April 18, 2023





Marco Feliciano (PL-SP) disse que já era previsto um “passa moleque” do senador Rodrigo Pacheco que, segundo ele, “simplesmente, iniciou a sessão do congresso nacional e terminou instantaneamente! Não leu a CPMI, seguiu a ordem do seu chefe!”.

Como eu previ mais cedo, tomamos um %u201Cpassa moleque%u201D do Senador @rodrigopacheco que simplesmente, iniciou a sessão do congresso nacional e terminou instantaneamente! Não leu a CPMI, seguiu a ordem do seu chefe! %u2014 %uD83D%uDC4A%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Marco Feliciano (@marcofeliciano) April 18, 2023