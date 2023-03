CPMI dos atos terroristas deverá ser aberta, diz Cleitinho

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), junto do também senador Eduardo Girão (Novo-CE), informou que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro será aberta.





"Nós definimos logo após o feriado de Semana Santa, deve ser entre os dias 11 e 14 de abril", afirmou o presidente do Senado.





De acordo com Pacheco, é muito importante que "todas as instâncias" busquem esclarecer todos os fatos dos atos terroristas realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).





"O fato foi muito grave. Foi uma das coisas mais graves que aconteceram no dia 8 de janeiro. Atos antidemocráticos, análogos ao terrorismo e que o Brasil foi vítima", afirmou.