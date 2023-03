Bolsonaro a deputados: 'Vamos focar na CPMI, a verdade vai nos libertar'

O recado de Jair Bolsonaro foi dado por meio de uma ligação telefônica, reproduzida pelo senador e filho dele Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (foto: Evaristo Sá/AFP) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um apelo a deputados de sua base para focarem na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos do dia 8 de janeiro, quando terroristas invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes.





“Pessoal federal aí, deputados e senadores, vamos focar na CPMI porque a verdade vai nos libertar. Tenho certeza que nosso partido fará muito bonito ano que vem e mais bonito ainda em 2026”, afirmou Jair Bolsonaro.





O recado foi dado por meio de uma ligação telefônica, reproduzida pelo senador e filho dele Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nessa sexta-feira (17/3), na inauguração do diretório do Partido Liberal (PL), em Niterói (RJ).





CPMI

No dia 24 de fevereiro, o deputado federal André Fernandes (PL-CE) confirmou a coleta de assinaturas suficientes para a criação da CPMI que investiga a invasão ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Palácio do Planalto.





“Acabamos de alcançar o número mínimo de assinaturas na Câmara e no Senado para a instauração da CPMI do 8 de janeiro. Foram 32 no Senado e 172 na Câmara até agora. Art. 21 do Reg. Comum do CN: uma vez requerida por 1/3 das casas, a instauração é automática”, escreveu ele nas redes sociais, na época.