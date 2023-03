Cleitinho concorda com fala de Nikolas: 'Acho que o uso de peruca ofendeu'

Senador Cleitinho criticou os pedidos de cassação do mandato do deputado Nikolas Ferreira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O senador Cleiton Azevedo (Republicanos-MG) endossou a fala do deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), mas apontou que acha que o uso de peruca pode ter ofendido as pessoas.

"Eu concordo com ele. As mulheres estão perdendo espaço sim. Eu acho que foi a maneira dele, de colocar a peruca, que ofendeu", apontou Cleitinho em entrevista ao Programa Pânico da Rádio Jovem Pan nesta sexta-feira (10/3).





Nikolas foi à tribuna da Câmara dos Deputados na última quarta-feira (8/3) fazer comentários transfóbicos. Ele ironizou pessoas trans, se intitulou de "deputada Nikole" e afirmou que "mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres".O político também comentou os pedidos de parlamentares progressistas que pedem a cassação do mandato de Nikolas Ferreira pelos comentários preconceituosos."Essa questão de cassação é um exagero. (...) Ele é inviolável por qualquer tipo de opinião. É a opinião dele. Podem até não concordar com a opinião dele", defendeu senador.Em seguida, Cleitinho afirmou que o deputado representa parte da população e que a fala dele foi endossada em suas redes sociais."A casa é uma casa de representatividade. Quantas curtidas deu o vídeo dele no Instagram? Quantos milhões de pessoas não concordaram com ele?", comentou.Nessa quinta-feira (9/3), a também deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) afirmou que, junto da deputada Erika Hilton (Psol-SP), primeiras mulheres trans no Congresso Nacional, entrou com uma notícia-crime contra o deputado para responsabilizá-lo criminalmente e que vem buscando apoio do governo federal para uma punição pela fala proferida.