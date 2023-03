Denúncias contra Nikolas Ferreira terão Mendonça como relator no STF

De peruca loira, Nikolas fez discurso de teor transfóbico na Câmara dos Deputados (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça foi sorteado nesta sexta-feira (10/9) como o relator das notícias-crime por transfobia registradas contra o deputado federal mineiro Nikolas Ferreira (PL).

Uma das denúncias foi feita pela bancada do PSOL e a outra pela Aliança Nacional LGBTI+ em conjunto com a Associação Brasileira de Família Homoafetivas (Abrafh). De acordo com a Aliança, o discurso de Nikolas na última quarta-feira só serve para "desinformar a população" sobre um assunto que "envolve a integridade física de toda uma população".

Na quarta-feira (8/3), durante o Dia Internacional das Mulheres, Nikolas usou uma peruca loira para fazer um discurso de teor transfóbico na Câmara dos Deputados . Ele ironizou as mulheres trans e afirmou que, com o adereço, se "sentia mulher". Em determinado momento, também em tom jocoso, o parlamentar se autointitulou de "deputada Nikole".