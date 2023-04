Governo anuncia Conselho da República contra violência nas escolas

O governo federal anunciou nesta terça-feira (18/4) a criação do "Conselho da República", um fórum que contará com a participação dos estados e dos Três Poderes para a discussão de medidas de segurança nas escolas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, apontou que o objetivo do grupo é o de definir propostas sobre o tema."O objetivo da reunião é que, a partir daqui, consigamos instalar um fórum de discussão e deliberação, Conselho da República, para elaborar medidas preventivas para salvar vidas e a nossa juventude", afirmou, durante reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e representantes do Judiciário, Legislativo, além de governadores e prefeitos.

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou um pacote de medidas para fortalecer a segurança das escolas, entre elas a antecipação da segunda parcela do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico 2023 (PDDE).

"O presidente Lula hoje anuncia um programa de fomento de implantação de ações integradas de proteção do ambiente escolar, infraestrutura, equipamentos, formação e, principalmente, no apoio na implantação dos núcleos psicossociais. Vamos antecipar os recursos do PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola de 2023, duas parcelas, uma em abril e outra em setembro. Nós vamos antecipar a de setembro para ser paga no mês de abril", afirmou o ministro.



Segundo ele, a previsão para o programa é de R$ 1,097 bilhão. "É R$ 1,097 bilhão que até o final de abril estará nas contas das escolas e poderá ser utilizado para várias ações. Mas vamos deixar expressamente claro que esse recurso poderá ser gasto para investimentos em infraestrutura e melhoria da proteção da segurança nas escolas do Brasil. Isso vai ser colocado claro na resolução do FNDE", informou.