Dallagnol defende Moro e cita críticas de Janones a Gilmar: 'Cadê a PGR?'

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) saiu em defesa do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), nesta terça-feira (18/4), ao relembrar que o deputado André Janones (Avante-MG) também já fez críticas fortes ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.Em seu perfil no Twitter, Dallagnol publicou um vídeo em que Janones aparece chamando Gilmar Mendes de "canalha". A gravação remete de uma sessão da CPI do Rompimento da Barragem de Brumadinho na Câmara dos Deputados, em 2019.Na ocasião, o STF havia liberado o ex-presidente da mineradora Vale, Fabio Schvartsman, de prestar depoimento na comissão. O voto decisivo foi do relator, o ministro Gilmar Mendes, que entendia que o comparecimento compulsório de um investigado na CPI é um instrumento ilegal e de intimidação.Janones lembrou que o presidente da Vale havia sido indicado pelo deputado Aécio Neves (PSDB-MG), na época governador de Minas Gerais, afirmando que o ministro era amigo pessoal do parlamentar."Essa decisão me faz rever meu posicionamento e, a partir de hoje, eu sou um dos maiores defensores desse país para que se instale a CPI da 'lava-toga', que se quebre o sigilo dos ministros do STF. Para que esse 'canalha' do senhor Gilmar Mendes possa dar esclarecimento", disse Janones.Agora, Dallagnol questiona se a PGR vai apresentar uma denúncia com pedido de prisão e cassação de mandato, assim como fez com o colega Sergio Moro nessa segunda-feira (17/4).