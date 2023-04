Kajuru também é denunciado por acusações contra Gilmar Mendes; entenda

Senador acusa, sem provas, Gilmar Mendes de corrupção (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) também foi denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR) por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a denúncia, assinada pela vice-procuradora-geral Lindôra Araújo, o parlamentar, em três ocasiões, acusou o magistrado de vender sentenças.





Conforme o documento, a vice-procuradora-geral havia pedido o arquivamento do caso no dia 3 de abril, por considerar que o ministro Gilmar Mendes não havia se manifestado sobre a denúncia.





No entanto, Gilmar Mendes tinha enviado a sua manifestação à Presidência do STF no dia 19 de março. No texto, Lindôra explica que a PGR só soube do posicionamento favorável à denúncia no dia 12 de abril.

O ministro Luís Roberto Barroso será o relator do caso.

Kajuru x Mendes





"Gilmar Mendes a vida inteira vende sentença. Esta é a realidade. Só não fala isso no Brasil quem não quer. Desculpe, mas eu fui o primeiro senador a falar isso publicamente", declarou o senador.





"Ele vive de grana, o Gilmar Mendes. É ministro corrupto. Ele vende sentenças. Ele está milionário por isso", disse em outro momento.

Moro também é denunciado

denúncia contra Moro também foi assinada pela vice-procuradora Lindôra Maria Araújo e está baseada em um vídeo em que ele fala sobre "comprar um habeas corpus" do ministro Gilmar Mendes.

Para o órgão, Moro cometeu o crime de calúnia contra o ministro do STF ao sugerir que o magistrado praticou corrupção passiva. Ela pede que ele seja condenado e que, se a pena for superior a quatro anos de prisão, ele perca o mandato.