Moro após denúncia da PGR: 'Prenda de festa junina'

Moro afirma que vídeo foi retirado de contexto e que se tratava de uma "brincadeira" (foto: Jonas Pereira/Agência Senado)



Ao compartilhar um vídeo do jornalista Felipe Moura Brasil que explica o contexto da fala, o parlamentar disse que a fala não passa de uma "prenda de festa junina". O senador Sergio Moro (União-PR) tentou, novamente, esclarecer a "brincadeira" que fez envolvendo o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em que fala sobre "comprar um habeas corpus".Ao compartilhar um vídeo do jornalista Felipe Moura Brasil que explica o contexto da fala, o parlamentar disse que a fala não passa de uma "prenda de festa junina".





Segundo o senador, a brincadeira se trata de uma "cadeia" em festa junina, na qual "paga-se uma prenda para sair".









Ainda segundo Sergio Moro, ele tem "divergências sérias" com o ministro da Suprema Corte, mas nunca o acusou de crimes. Ele ainda atribui a responsabilidade às ofensas ao ministro, a pessoa que divulgou vídeo, isso porque foi publicado apenas um trecho do vídeo, tirando a fala do contexto





Sergio Moro ainda se queixou da Procuradoria-Geral da República(PGR). "Acho estranha e repudio a denúncia relâmpago. Se a PGR tivesse me ouvido antes, explicaria tudo. O vídeo com o contexto você pode assistir diretamente no post do @FMouraBrasil. Se eu postar, do jeito que as coisas andam, é capaz de me prenderem", escreveu.





O vídeo completo citado pelo senador foi publicado pelo Estado de Minas na semana passada:

A recente postagem do @FMouraBrasil esclarece tudo. Brincava-se sobre %u201Ccadeia%u201D em festa junina na qual paga-se uma prenda para sair (atenção: não é crime pagar ou receber nesse caso). A não ser que a PGR queira dizer que acusei o Min. Gilmar de %u201Cvender%u201D %u201Chabeas corpus%u201D contra%u2026 pic.twitter.com/XrUV01ZRqY %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) April 18, 2023

Denúncia contra Moro

denúncia contra Moro foi assinada pela vice-procuradora Lindôra Maria Araújo e está baseada em um vídeo em que ele fala sobre "comprar um habeas corpus" do ministro Gilmar Mendes.





Para o órgão, Moro cometeu o crime de calúnia contra o ministro do STF ao sugerir que o magistrado praticou corrupção passiva. Ela pede que ele seja condenado e que, se a pena for superior a quatro anos de prisão, ele perca o mandato.