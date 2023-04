Moro sobre acusações a Gilmar Mendes: 'Um contexto de brincadeira'

Moro afirma que vídeo foi retirado de contexto e que se tratava de uma "brincadeira" (foto: EVARISTO SA / AFP) Sergio Moro (União Brasil-PR) afirmou que o vídeo em que aparece dizendo a interlocutores sobre “comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes” foi retirado de contexto e que se tratava de uma “brincadeira”. A declaração foi publicada nas redes sociais do senador após a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentar denúncia contra o parlamentar ao Supremo Tribunal Federal (STF), por calúnia contra o ministro que integra a Corte.

"Eu disse à impressa que os vídeos haviam sido retirados de contexto, que aquilo fazia parte de um contexto de brincadeira", afirmou o parlamentar.

Durante pronunciamento, Moro reforça que a gravação foi tirada de contexto e afirma que mesmo que sua fala tenha sido “infeliz”, não há nenhuma acusação contra qualquer ministro, mesmo Gilmar Mendes.









Considerando se tratar de uma injustiça, o senador também se disse espantado pela quebra da ordem do processo para que a denúncia fosse apresentada, já que ele não foi ouvido pela procuradoria. “Estamos em tempos sombrios, nos quais a liberdade e o devido processo estão sendo deixados de lado”.

Minha posição sobre a denúncia da PGR. pic.twitter.com/9XXFsfd202 %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) April 18, 2023









Além disso, na visão do órgão, o ex-juiz estava ciente da gravidade do que estava dizendo e o fez em público, na frente de muitas pessoas, e sabendo que estava sendo filmado. Ele também teria atuado com o objetivo claro de depreciar e descredibilizar a atuação de Gilmar Mendes na Corte.

Após ser notificado, a PGR pede que Moro apresente uma resposta no prazo de 15 dias, e que o STF instaure ação penal sobre o caso. Pede também a preservação do vídeo que foi publicado no Instagram e que mostra o ex-juiz proferindo a frase.





Se for condenado à pena de prisão de quatro anos, a Procuradoria indica que Moro deve perder o mandato de senador, como previsto no Código Penal. Por fim, deve ser estabelecido também um valor de indenização.