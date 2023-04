MG: vereador quer que só o sexo biológico seja considerado em competições

Tramitação do projeto de lei de autoria do vereador Sargento Mello Casal (PTB) teve início na quinta-feira passada (13/4)

A tramitação no Legislativo teve início na quinta-feira passada (13/4). Caso o projeto de fato vire lei, a multa pode chegar a 100 salários mínimos.

Segundo o vereador, “não se pode permitir que a inclusão de uns implique a exclusão de outros, como ocorre no caso de atletas transgêneros ingressando no esporte feminino, o que, a médio e longo prazo, implicará a exclusão das mulheres”.

“Os atletas masculinos jamais poderão competir em igualdade de condições com quem nasceu mulher e se formou no esporte feminino desenvolvendo ossos, músculos, ligamentos e capacidade aeróbica tipicamente femininas”, avalia.

Ainda segundo o texto de justificativa do projeto, homens biológicos estão “competindo, vencendo e batendo recordes de mulheres”. O político, inclusive, cita o caso da ex-tenista tcheca e ícone gay Martina Navratilova, que, em fevereiro de 2019, se manifestou contra a presença de mulheres trans em competições femininas.

O tema, porém, é controverso. De acordo com o relatório produzido pelo Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES), não há evidências científicas de que mulheres trans tenham alguma vantagem nos esportes.