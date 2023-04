Diário de Uberaba divulga a palavra 'candidate' e revolta vereador

Vereador Cabo Diego Fabiano durante reunião da CMU desta segunda-feira (17/4) (foto: TV Câmara Municipal de Uberaba/Divulgação)

O vereador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Cabo Diego Fabiano (PP) postou nesta terça-feira (18/4) um vídeo em suas redes sociais em tom de revolta contra o uso da linguagem neutra utilizada em publicação oficial no Porta-Voz do Diário Oficial de Município.