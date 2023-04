Ex-deputado mineiro condenado por corrupção tem audiência adiada

Ex-deputado estadual está inelegível até 2024 (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press - 2012 ) A audiência que definiria se o ex-deputado estadual Cabo Júlio, condenado por corrupção passiva, perderia a patente militar foi adiada. O caso seria julgado nesta quarta-feira (12/4), no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG). Júlio César Gomes dos Santos está inelegível até 2014.













Júlio César Gomes dos Santos foi condenado duas vezes pelo envolvimento em um esquema de fraude de licitações de municípios para a compra de ambulâncias com verbas do Ministério da Saúde. Na primeira condenação, Júlio foi sentenciado a quatro anos de prisão, em regime aberto.

Já na segunda, a outros seis anos, em regime semiaberto. No entanto, de acordo com o MPMG, o ex-parlamentar continua sendo um servidor da Polícia Militar do estado.





Em 2006, a Operação Sanguessuga, da Polícia Federal, desarticulou um esquema de venda de emendas parlamentares para a compra de odontomóveis, veículos de transporte escolar, unidades itinerantes de inclusão digital e equipamentos médico-hospitalares para prefeituras municipais de todo o Brasil.





As investigações do Ministério Público deram conta que Cabo Júlio foi autor de 20 emendas orçamentárias para 18 municípios mineiros que se comprometeram a direcionar as licitações a favor de determinadas empresas.