Ex-deputado está inelegível até 2024 (foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press - 2014) O ex-deputado estadual Cabo Júlio, condenado em 2014 por improbidade administrativa, poderá perder a patente. Depois de oito anos de sua condenação e há um ano do fim da inelegibilidade, o ex-político será julgado no Tribunal de Justiça Militar após pedido do Ministério Público de Minas Gerais.

Já na segunda, a outros seis anos, em regime semiaberto. No entanto, de acordo com o MPMG, o ex-parlamentar continua sendo um servidor da Polícia Militar do estado.

Em 2006, a Operação Sanguessuga, da Polícia Federal, desarticulou um esquema de venda de emendas parlamentares para a compra de odontomóveis, veículos de transporte escolar, unidades itinerantes de inclusão digital e equipamentos médico-hospitalares para prefeituras municipais de todo o Brasil.

As investigações do Ministério Público deram conta que Cabo Júlio foi autor de 20 emendas orçamentárias para 18 municípios mineiros que se comprometeram a direcionar as licitações a favor de determinadas empresas.