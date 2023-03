Em viagem à China, Lula deve ir à posse de Dilma no banco dos Brics

Lula viaja para a China no dia 11 de abril (foto: Ricardo Stuckert/Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve comparecer à posse de Dilma Rousseff como presidente do New Development Bank (NDB), também conhecido como o banco dos Brics. Ela já assumiu o comando do cargo, mas a solenidade de posse em Xangai, na China, foi adiada devido a problemas de saúde do petista. A ida do chefe do Executivo ao país asiático está prevista para 11 de abril. O capital inicial do banco foi composto por aportes feitos pelos países-membros. Sua sede fica na cidade chinesa de Xangai. Brics é o bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e seu banco é responsável pelo investimento em infraestrutura e desenvolvimento sustentável tanto para os países-membro quanto para outras nações.Dilma terminará o mandato de 5 anos de seu antecessor, Marcos Troyjo, indicado por Jair Bolsonaro (PL) em 2020, e ficará no comando até 6 de julho de 2025.Após adiar a viagem por conta do diagnóstico de pneumonia e infecção pelo vírus da Influenza A, Lula remarcou a visita para a China para o dia 11 de abril. O encontro com Xi Jinping deve acontecer no dia 14, em Pequim. Já no dia 15, o chefe do Executivo deve retornar ao Brasil.