Dilma é eleita presidente do Brics; saiba o salário que ela vai ganhar

Dilma foi eleita presidente do Brics por unanimidade (foto: SILVIO AVILA / AFP)

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi eleita presidente do banco do Brics, nesta sexta-feira (24/3). Com o novo cargo, a petista passa a morar em Xangai, na China, onde fica a sede do banco, e terá um salário de salário mensal médio de R$ 290 mil. O mandato está previsto para durar até julho de 2025.