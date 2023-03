Ex-ministro sobre Bolsonaro: 'Escolheu o dia com a passagem mais barata'

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro, disse que o ex-presidente adiou o seu retorno ao Brasil para escolher o dia em que a passagem é "mais barata". Com as passagens já compradas, Jair Bolsonaro (PL) deve chegar ao Brasil na próxima quinta-feira (30/3).

Ciro ainda alega que a população não vai cair em uma "narrativa que tentam criar" de que o ex-presidente Jair Bolsonaro não é um "homem de bem". Desde 2018, quando Jair Bolsonaro se candidatou as eleições, ele tenta passar a imagem de um "homem simples".

A narrativa do ex-presidente se tornou contraditória ao longo do mandato. Isso porque ele sempre disse que não usava o cartão corporativo e quando os gastos foram revelados os números eram expressivos

Retorno de Jair Bolsonaro

O Partido Liberal, sigla do ex-presidente, já emitiu as passagens de retorno. Bolsonaro sairá dos Estados Unidos na noite do dia 29, num voo da Gol - na rota Orlando - Brasília, sem escalas - e tem previsão de chegar ao Aeroporto Internacional de Brasília às 7h10, do dia 30 de março.