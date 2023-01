Bolsonaro gastou R$ 8,6 mil no cartão corporativo para comprar sorvete (foto: Isac Nóbrega/PR) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 8,6 mil no cartão corporativo da Presidência da República, durante a sua gestão, para comprar sorvete. Os dados foram disponibilizados através da LAI (Lei de Acesso À Informação) à Agência Fiquem Sabendo.





Os dados, que se tornaram públicos agora, contabilizam, ao todo, R$ 27 milhões de gastos de 2019 a 2022. Dentre eles, chama a atenção os gastos com sorveterias: R$ 8.600 ao longo de todo o mandato.









Há outras compras com valores menores na mesma sorveteria, mas em outros dias há gastos que chegam a R$ 200, R$ 300.





Até o fim da gestão Bolsonaro, o argumento para o sigilo dos valores seguia um trecho da própria lei e não "sigilo de 100 anos" decretado pelo ex-presidente.





"Artigo, 24, § 2º: as informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição".





Embora os valores tenham sido divulgados, o governo ainda não divulgou as notas fiscais. Com isso, detalhes sobre os gastos ainda não foram informados.